Bisiklet Taksiler yeniden yollarda - Son Dakika

15 Kasım 2020'de kış arasına giren Bisiklet Taksiler, 18 Mayıs itibariyle yolları arşınlamaya devam edecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2018 yılında iklim değişikliğine dikkat çekmek "Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz" projesi kapsamında hizmete sunduğu ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Bisiklet Taksiler yeniden hizmet vermeye başladı. Bisiklet Taksiler 15 Kasım 2020'de verdiği kış arasının ardından Lüleburgaz'ın yayalaştırılmış bölgesinde yeniden yerini aldı.

Ücretsiz hizmet veriyor

18 Mayıs itibariyle hizmete yeniden başlayan Bisiklet Taksiler, tamamen ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmet ediyor. Bisiklet Taksiler sadece geçtiğimiz yıl 2 bin 500 vatandaşın ücretsiz bir şekilde faydalanmasını sağladı.

Kimler faydalanabiliyor?

Lüleburgaz Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren Bisiklet Taksilerden öncelikli olarak engelli, hamile ve 65 yaş üstü vatandaşlar faydalanabiliyor. Bisiklet Taksiler herhangi bir yakıt harcaması yapılmadığı için ekonomik olmanın yanı sıra çevreci özelliğiyle de ön plana çıkıyor.