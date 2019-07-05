Bisiklet tamirhanesi yangında hasar gördü
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Bisiklet tamirhanesi yangında hasar gördüKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı bir binadan atılan sigara izmariti bisiklet tamirhanesinde yangına neden olurken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:32 Kaynak: DHA
Bisiklet tamirhanesi yangında hasar gördü
KOCAELİ'nin Darıca
ilçesinde, 4 katlı bir binadan atılan sigara izmariti bisiklet tamirhanesinde yangına neden olurken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Darıca Zincirlikuyu
Mahallesi Eski Hükümet
Caddesi Kahveciler Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş kısmındaki bisiklet tamirhanesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında tamirhane hasar gördü.
İş yeri sahibi Suphi Arpacı, bahçe kısmındaki depoya apartmanın üst katlarından atılan sigara izmaritinin yangına neden olduğunu söyledi. Daha önce defalarca üst katlardaki komşularını sigara atmamaları konusunda uyardığını söyleyen Suphi Arpacı, bu nedenle belediyeye de dilekçe vererek şikayetçi olduğunu belirtti. Polis
iş yeri sahibinin şikayeti üzerine yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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