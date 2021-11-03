Bisiklet tekerinin tellerine giren tavuk sürücüyü yaraladı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bisiklet, tekerine giren tavuk sebebiyle takla attı, bisiklet sürücüsü yaralandı.

İlginç kaza, Sorgun Titreyengöl mevkiinde ırmak kenarında bulunan bisiklet yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halindeki H.İ.'nin önüne çıkan tavuk, bisikletin ön tekerinin tellerine girince, bisiklet bir anda kilitlendi. Takla atan bisiklet sürücüsü ayağından ve kafasından yaralanırken, tavuk ise telef oldu. - ANTALYA