Bisiklet, Ticari Taksiye Arkadan Çarptı

Isparta'da bisikletin ticari taksiye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Isparta'da bisikletin ticari taksiye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Kepeci Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nden stadyum istikametine seyreden 13 yaşındaki M.C.Ö, aynı istikamette hemen önünde seyreden Mustafa D. yönetimindeki 32 T 0092 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yola düşen M.C.Ö. isimli çocuk hafif yaralandı.



Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı çocuğu Isparta Şehir Hastanesine sevk etti.



Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ISPARTA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

3 Yaşındaki Minik Mesut, Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü

Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu

Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı