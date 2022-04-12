Bisiklet turunda yaşanan kazaya ilişkin Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan açıklama - Son Dakika
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Bisiklet turunda yaşanan kazaya ilişkin Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan açıklama

12.04.2022 09:56
Bisiklet turunda yaşanan kazaya ilişkin Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan açıklama

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabında yaşanan kaza ile ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, tedavileri tamamlanan kişilerin taburcu olduğunu ve organizasyonda güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı ifade edildi.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabında yaşanan kaza ile ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, tedavileri tamamlanan kişilerin taburcu olduğunu ve organizasyonda güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı ifade edildi.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Selçuk - Alaçatı etabında yaşanan kaza ile ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 11 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen Selçuk (Efes) - Alaçatı etabında meydana gelen talihsiz kazaya karışan kişilerin sağlık durumları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu olay, fiziksel engelli bir vatandaşımızın, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen, yarış rotasına çıkması sebebiyle meydana gelmiştir. Kazadan, sporcuların yanı sıra vatandaşımızı engellemeye çalışan polis memuru da etkilenmiştir. Olayın meydana gelmesi üzerine doktorumuz ve sağlık ekibimiz, anında gerekli tıbbi müdahaleyi yapmıştır. Ardından bu kişilerin tedavilerine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, görevlilerimiz nezaretinde devam edilmiştir. Tedavileri tamamlanan kişiler taburcu edilmiş, kazaya karışan sporculardan Nacer Bouhanni'nin uçakla seyahat etmesinde bir engel bulunmadığı görülmüş ve bundan sonraki tedavi sürecinin kendi ülkesinde devam etmesi planlanmıştır. Söz konusu talihsiz olaydan etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz.

Bisiklet ailesinin malumu olduğu üzere, azami güvenlik tedbirlerine rağmen yarışın seyrinden ya da seyircilerden kaynaklı kazalar, dünyadaki tüm bisiklet yarışlarında, zaman zaman meydana gelmektedir.

11 Nisan 2022 Pazartesi günü, aralıklarla meydana gelen güçlü rüzgarların etkisiyle bisikletçiler geniş yolun tamamını kullanmak durumunda kalmış, tüm güvenlik tedbirlerine rağmen üzücü bir kaza maalesef meydana gelmiştir. TUR'un uluslararası paydaşları, yaşanan bu talihsiz ve üzücü kazaya rağmen, organizasyonda alınan güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir."

(İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisiklet turunda yaşanan kazaya ilişkin Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan açıklama - Son Dakika


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