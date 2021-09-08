Bisikletle Avrupa turuna çıkan 3 mühendis turist, Konya'da mola verdi - Son Dakika

Bisikletle çıktıkları Avrupa turunda Türkiye'ye ulaşan ikisi Fransız biri Çin vatandaşı üç turist, Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı.

Fransa'da ziraat mühendisi olan Aymech Loisy (30) ve biyogaz mühendisi Eloriam Quintin (28), haziran ayında bisikletleriyle Avrupa turuna çıkmaya karar verdi.

Çıktıkları Avrupa turu kapsamında Yunanistan'a ulaşan Fransız turistler, burada kendileri gibi bisiklet turu yapan Çinli elektrik mühendisi Run Chen (32) ile karşılaştı.

Tanıştıktan sonra aynı rotayı kullanan üç turist, pedal çevirerek Türkiye'ye geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaşan turistler, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Bisiklet Topluluğu'nun Bisiklet Evi'ni ziyaret ettikten sonra Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından bir otelde misafir edildi.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet turuna çıkan yabancı misafirleri Beyşehir'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Fransız turistlerden Eloriam Quintin ise üç aydır yollarda olduklarını, dünyayı gezmenin en güzel yolunun bisikletle olduğunu dile getirdi.

Daha çok insanla tanışmak istediklerini ifade eden Quintin, "İsviçre ve İtalya'nın da aralarında olduğu ülkelerden Yunanistan'a gelince Çinli arkadaşımızla karşılaştık. Burada rotamızın aynı olduğunu ve onun da tek başına bisiklet sürdüğünü görünce tura beraber devam etmeye karar verdik. Buradan, Kars'a doğru gidip, Doğu Ekspresi ile Ankara'ya gelerek yeniden Fransa'ya dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Quintin, Türkiye ve Asya'ya ilk kez geldiğini, burada Türk insanlarından gördüğü misafirperverliğin kendisini oldukça sevindirdiği anlattı.

Diğer Fransız turist Aymech Loisy ise bisiklete binmenin kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu, tura çıkmalarındaki amaçlarının daha çok insanla tanışıp iletişime geçmek olduğunu belirtti.

Çinli turist Run Chen de 10 ülke gezerek Türkiye'ye geldiğini ve 5 bin kilometreden fazla yol yaptığını aktardı.

İspanya'da yaşadığını dile getiren Chen, şunları kaydetti:

"Çin ile bu iki ülke arasında bir bağlantı oluşturmak istedim. Tur esnasında birçok ilginç hikayemiz oldu. Türkiye'de buraya gelmek bile ilgi çekici ve güzel bir anı. İnsanlar bizi çok güzel karşıladı ve misafir etti. Tur esnasında hep çadırda kaldık. Ancak Beyşehir'de bir otelde konakladığımız için herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefim Çin'e ulaşmak."