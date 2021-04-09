DİYARBAKIR - Bisiklet tutkunları 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde tarihe pedal çeviriyor - Son Dakika

Tablo hiç olmadığı kadar ağırlaştı! Gözlerin çevrildiği Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, bisiklet tutkunlarının yeni rotası oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana kazı çalışmasının yapıldığı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan yer altı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu tarihi yerleşke, sadece tarih ve kültür tutkunlarını değil doğa ve ekstrem sporuna gönül verenleri de cezbediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde izole rota arayanların yeni adresi tarihi kale, bisiklet tutkunlarının da tercihi oldu.

Diyarbakır'dan yola çıkıp 65 kilometrelik asfalt parkurun ardından 600 kilometre katederek Zerzevan Kalesi'ne ulaşan Pedaldaşlar Bisiklet Kulübünün gerçekleştirdiği bisiklet turuna Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da katıldı.

Etkinliğe kaskı ve bisikletiyle katılan, futbol ve bisiklet tutkusuyla tanınan lisanslı sporcu Kaymakam Büyüknalçacı, kulüp üyeleriyle pedal çevirdi.

"Muhteşem bir parkurda dolaşma fırsatı buluyoruz"

Büyüknalçacı, AA muhabirine, Mezopotamya'nın merkezinde bulunan Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde geçen yıl salgın koşullarında yerli ve yabancı 175 bin turisti ağırladıklarını söyledi.

Bu yılın ilk 3 ayında ise 75 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Büyüknalçacı, "Hedefimiz bu yıl 1 milyon turist ağırlamak. Hem Çınar'ın hem de Zerzevan Kalesi'nin tanıtımı için hobim olan bisikletimi alarak bisikletçi arkadaşlarımızla Zerzevan Kalesi'ne geldik." dedi.

Büyüknalçacı, amaçlarının Zerzevan Kalesi'nin sadece turistlerin değil sporcuların da ilgisini çektiğini göstermek olduğunu dile getirerek, "Muhteşem bir parkurda dolaşma fırsatı buluyoruz. Sadece bisikletçiler değil motosiklet kulüpleri ve pandemiden dolayı spor aktivitelerini açık alanda yapmak isteyenler de buraya geliyor." diye konuştu.

İlçedeki çocuklara da spor ve bisiklet sevgisini aşılamaya çalıştığını anlatan Büyüknalçacı, kendisi ile bisiklet sürmeyen çocukların toplanıp evinin önüne geldiğini belirtti.

Büyüknalçacı, bazı çocukların da kendisiyle futbol oynamak istediğini belirterek, "Spor aktivitelerinin Çınar ile beni yakınlaştırdığını ve bütünleştirdiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Doğa ve ekstrem sporlarla ilgilenenlerin uğrak yeri"

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, tarihi yerleşkeyi ziyaretçilerin çok rahat şekilde gezebilmesi için bütün yürüyüş parkurlarını tamamladıklarını belirtti.

Dünyanın her yerinden ziyaretçilerin Zerzevan Kalesi'ne geldiğini ifade eden Coşkun, "Bununla birlikte doğa ve ekstrem sporlarla ilgilenenlerin de uğrak yerlerinden biri. Hem doğa yürüyüşçüleri hem de bisikletçiler sık bir şekilde burayı ziyaret ediyor." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Kadir Tangüner ise tarihi bir atmosferde, güzel bir havada Çınar Kaymakamlığı ve kazı başkanlığının misafirperverliğinde pedal çevirmenin keyfini yaşadıklarını belirtti.

Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü üyelerinden Büşra Yontük, Diyarbakır ve çevre illerde düzenlenen gezi etkinliklerine katıldıklarını, Zerzevan Kalesi'ne ise ilk kez geldiğini söyledi.

Yontürk, kasisli yollar ve zorlu virajlardan geçerek tarihi kaleye ulaşmayı başardıklarını kaydetti.

Adem Ulusoy da rüzgara rağmen eğlenceli bir tur olduğunu belirterek, "Bugün aslında tarihe pedal çevirdik. Zerzevan Kalesi'ne ilk kez geldim. Zorlu ve eğlenceli bir parkurdu." dedi.