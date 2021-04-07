Bisiklet tutkunları, İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı'nda bir araya geliyor - Son Dakika

Bisiklet tutkunları, İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı'nda bir araya geliyor

07.04.2021 15:55
Bisiklet tutkunları, İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı'nda bir araya geliyor, System.String[]

Florya Atatürk Ormanı'nın 17 yaş ve üzerindeki sporcuların rekabetine ev sahipliği yapacağı yarışın başvuruları yarın gece sona eriyor.

2021 yılındaki spor organizasyonlarına geçtiğimiz hafta düzenlenen ve dünya rekoruna ev sahipliği yapan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu ile start veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehre hareket getirecek yeni spor organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. Bisiklet tutkunları, 10 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte bir araya geliyor.

KAYITLAR 8 NİSAN'DA SON BULUYOR

İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı, dağ bisikleti yarışlarının geleneksel hale getirilmesi ve bu alandaki sporcu sayısının arttırılması amacıyla düzenliyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 2021 yılı spor organizasyonları arasında yer alan ve SPOR İSTANBUL tarafından organize edilen yarışın kayıtları, 8 Nisan gecesi 23:59'a kadarevent.spor.istanbul adresinde devam ediyor.

Florya Atatürk Ormanı'nda yapılacak etkinlik, 250 kişilik sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek. Yarış genç kadınlar, elit kadınlar, master kadınlar, master 30 erkekler, master 40 erkekler ve 50+ erkekler, junior erkekler ve elit erkekler kategorilerinde düzenlenecek.

PROFESYONEL VE AMATÖR BİSİKLETÇİLER KATILACAK

"Karanlık Seni Durduramaz, Gecenin İçine Sür" sloganı ile düzenlenen ve orta zorluk seviyesinde gerçekleştirilecek olan yarış, profesyonel ve amatör bisiklet sporcularının katılımına açık olacak. Yarış öncesinde parkuru tanıma ve ısınma için iki saatlik bir süre verilecek olan sporcular 3,5 kilometrelik parkurda, kategorilerine göre 3 ve 8 arasında değişen turlar halinde pedal çevirecek. Yarış sonunda tüm sporculara madalya verilecek. Dereceye giren sporcular ise para ödülünün ve kupanın sahibi olacak.

ŞEHİR DIŞINDAN SPORCULAR DA YARIŞABİLİYOR

En az 26 inch janta sahip dağ bisikleti (MTB) kullanılmasının zorunlu olduğu yarışa diğer tip bisikletlerle katılım kabul edilmeyecek. Bununla birlikte bütün yarışmacıların, yarışırken veya antrenman yaparken kask kullanması ve ön-arka ışık bulundurması da zorunlu olacak. Ekipmanı tam olmayanlar yarışamayacak. Şehir dışından yarışa katılacak sporcuların ulaşımda sorun yaşamamaları için bulundukları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 'kafile oluru' almaları yeterli olacak.

ETKİNLİK SALGIN TEDBİRLERİ İLE DÜZENLENECEK

Covid-19 tedbirleri altında düzenlenecek olan yarışa seyirci ve misafir kabul edilmeyecek. Yiyecek tüketimi yapılmayacak. Sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı etkinlik alanında yarış öncesinde, esnasında ve sonrasında kapsamlı dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapılacak. Herkesin ateş ölçümünün yapılacağı yarış öncesinde alanın çeşitli yerlerinde alkol bazlı el jeli ve hijyen ürünleri hazır bulunacak.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bisiklet tutkunları, İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı'nda bir araya geliyor - Son Dakika


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