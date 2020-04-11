Bisiklet tutkunları iyilik taşıyor - Son Dakika
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Bisiklet tutkunları iyilik taşıyor

6 saat önce

İZMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını, gönüllülerden oluşan 50 kişilik bisikletli ekip karşılıyor.

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İZMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını, gönüllülerden oluşan 50 kişilik bisikletli ekip karşılıyor. Vatandaşlardan Şevket Eğribozlu (75), "İstediklerimi telefonla ilettim. Onlar da çok kısa sürede siparişlerimi alıp getirdiler" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızları bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bisiklet tutkunları bir araya gelerek, 'BİSİ Destek' hizmetini oluşturdu. Bisikletliler Kooperatifi'nin (BİSİKOOP) yürüttüğü 'Cities on Bike' projesi kapsamında Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) ve Bisikletli Ulaşım Derneği'nin (BİSUDER) yaptığı ortak çalışma ile 'Bisi Destek' hizmeti 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Tamirden, faturaya kadar çok sayıda konuda yaşlılara yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan bisikletli ekipten Mustafa Karakuş, "Biz günlük hayatta ulaşımımızı bisikletle sağlıyoruz. Sosyal medya üzerinden koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını bisikletle karşılayabileceğimizi duyurduk. İnsanların da ihtiyacı olduğunu gördük. 50 kişilik gönüllü ekibimiz var. Bir koordinasyon kurduk ve valilikten izin aldık. İhtiyacı olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız çağrı merkezimizi arayarak ulaşıyor. Bu çağrılar gönüllü arkadaşlarımıza yönlendiriliyor. Alışverişlerini yapıyoruz, faturalarını yatırıyoruz, tamir edilmesi gereken bir eşyası varsa tamir edilmesini sağlıyoruz. Bisikletli ekibimiz tüm hijyen kurallarına uyarak yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

'FİKRİMİZİ PROJELENDİRDİK'

Bu süreçte insanların birbirlerine destek olmaya ihtiyacı olduğunu belirten Bisikletliler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelikörs, bu projeyi diğer şehirlerin de örnek alabileceğini söyledi. Çelikörs, "Şehir dışında yaşayan annem vardı. Oradaki genç arkadaşlar annemi sahiplenerek ihtiyaçlarını karşılıyor. İzmir'de de neden olmasın diye düşündük. Bizim geleneklerimiz buna oldukça uygun. Bu fikrimizi projelendirdik. İklim değişikliğinin etkilerini daha yakından hissediyoruz. Bu açıdan bakıldığında bu hizmeti bisikletlerle vermemiz çok daha anlam kazanıyor. Ayrıca birbirimize destek vermeye ve iyilik yapmaya çok ihtiyacımız olan günlerdeyiz. İyilik hem yapılana hem yapana pozitif değer katıyor. Bu hareketin diğer şehirlerde de örnek alacağını düşünüyorum. Sadece koronavirüs sürecinde değil daha sonrasında da toplumsal bir destek projesi olarak devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

'TELEFONUN DİĞER UCUNDAYIZ'

Projenin manevi olarak kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini dile getiren Gül Pürçek, desteği ihtiyacı olanlara yardım sağlamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Pürçek, şunları söyledi:

"50 gönüllü arkadaşımızla başlattığımız bir proje. 65 yaşın üstünde desteğe ihtiyacı olan aynı zamanda engelli ve yardıma ihtiyacı olan kişiler için bizler şu anda telefonun diğer ucundayız. Bu projede işin manevi kısmı benim için çok değerliydi. Herkesin kendini yalnız hissettiği bir sürecin içindeyiz. Özellikle evinde yalnız yaşayanlar ve yardıma ihtiyacı olanlar var. Onlara destek olabildiğim için daha çok işe yaradığımı ve mutlu olduğumu hissediyorum. Onların yalnızlığını paylaşma hissi beni bir nebze de olsa rahatlatıyor."

'UYGULAMADAN ÇOK MEMNUNUM'

Alsancak Mahallesi'nde oturan Şevket Eğribozlu (75), 'BİSİ Destek' ekibini arayıp, ihtiyaçları bulunduğunu bildirerek, yardım istedi. Telefonun diğer ucunda bulunan gönüllülerden Mustafa Karakuş telefondan kendisine ulaşan Eğribozlu'nun siparişlerini not alarak en yakın bölgedeki bisikletli ekibe bildirdi. Siparişleri alan gönüllüler evine götürüp, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak teslim etti. Kendisi için alışveriş yapan gönüllü ekibe teşekkür eden Eğribozlu, "65 yaş üstü olduğum için evden çıkamıyorum. Ayrıca tek yaşıyorum. Bu nedenle telefonla arayarak yardım istedim. Onlar da çok kısa sürede gelip, markette alışverişi yaptılar ve bana getirdiler. Bu uygulamadan çok memnunum. Bisikletli ekibe teşekkür ederim" diye konuştu.


Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:53 Kaynak: DHA

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