Bisiklet tutkunları Uludağ'a tırmanacak - Son Dakika

Bisiklet tutkunları Uludağ'a tırmanacak

27.05.2021 16:15
Bisiklet tutkunları Uludağ'a tırmanacak, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği 'Uludağ Bisiklet Tırmanışı' ile bisiklet sporuna gönül verenlerin heyecanına ev sahipliği yapacak.

Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği 'Uludağ Bisiklet Tırmanışı' ile bisiklet sporuna gönül verenlerin heyecanına ev sahipliği yapacak. 27 Haziran tarihinde düzenlenecek olan yarış, yüzlerce bisiklet tutkununu bir araya getirecek.

Osmangazi Belediyesi, bisiklet kullanımını özendirmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek adına 'Uludağ Bisiklet Tırmanışı' yarışı düzenliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Uludağ Bisiklet Tırmanışı, 27 Haziran Pazar günü saat 08.30'da Çekirge Millet Bahçesi, önünden start alacak. Toplam 31,7 kilometre parkur uzunluğuna sahip olan yarış, kadın ve erkeklerde 18-20 yaş grubundan başlayarak, 60-64 yaş grubuna kadar 10 farklı kategoride düzenlenecek. Pandemi nedeniyle 500 kişi ile sınırlandırılan yarışa katılmak isteyen bisiklet tutkunları, 17 Haziran Perşembe gününe kadar www.osmangaziuludagtirmanisi.com sitesinden başvurularını yapabilecek.

MUSTAFA DÜNDAR:  "DÖRT DÖRTLÜK FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yarışın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Uludağ Bisiklet Tırmanışı'nın Osmangazi'nin ve Bursa'nın tanıtımı adına önemli bir etkinlik olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi, belediyecilik faaliyetleri konusunda açık ara önde. Dört dörtlük faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Temizlikten yatırımlara, çevreden kentsel dönüşüme kadar çalışmalar yürütüyoruz. Kurucu şehir Bursa'da yapılan faaliyetlerin etkisi geniş coğrafyalara yayılıyor. 1326 yılında fethedilmesinden bu yana 3 kıtayı hedef alan bu şehirde Osmangazi Belediyesi olarak bizler de bu çerçevede faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz" dedi."BİSİKLET BAHANE, ULUDAĞ ŞAHANE"Şehirlerin yaşam kalitesini arttırmak, gelişimine katkı koymak ve de tanıtımını sağlamak adına belediyelerin önemli çalışmalar yaptığının altını çizen Dündar, "Dünyada devletler değil, şehirler yarışır. Şehirlerin yarışması için de belediyelerin bir şeyler üretmesi gerekir. Bursa'ya kazandırdığımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 127 farklı ülkeden ziyaretçinin gelmiş olduğu bir eser. Bundan iyi şehir tanıtımı olmaz. Bursamız'da doğadan tarihe kadar tüm güzellikler var. Osmangazi Belediyesi olarak doğa harikası Uludağ'ımızı tanıtmak adına Bisiklet Federasyonu ile birlikte 'Uludağ Bisiklet Tırmanışı'nı düzenliyoruz. Bisiklet bahane, Uludağ şahane" diye konuştu."SPORCULARIN AKILLARINDA KALAN TEK YARIŞ OLACAKTIR"27 Haziran Pazar günü saat 08.30'da Çekirge Millet Bahçesi önünden start alacak olan Uludağ Bisiklet Tırmanışı hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, "Bu tırmanışın parkur uzunluğu 31,7 kilometre. Hem yokuş hem de uzun olması açısından zor bir parkur. Ancak doğa ortamında bu tırmanışı gerçekleştirirken sporcular bu zorluğu hissetmeyecektirler. Kadın ve erkek olmak üzere; 18-20 yaş grubundan başlayarak, 60-64 yaş grubuna kadar 10 farklı yaş kategorisinde planlanan yarışta takım sıralaması olmayacak. Parkuru başarıyla tamamlayan her katılımcı birer anı madalyası ile ödüllendirilecek. Genel klasman sıralamasında dereceye giren sporcular için özel ödüllerimiz olacak ve yaş gruplarında dereceye giren ilk üç sporcu da kupalarını alacaklar. Güzel bir yarış olacağına inanıyorum. Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarında yarışan sporcular, bugüne kadar birçok yer görmüşlerdir, ancak bana göre akılarında kalan tek yarış bu olacaktır. Bu konuda iddialıyız. Yarışmaya katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.KÜÇÜKBAKIRCI: "OSMANGAZİ'YE HER ŞEY YAKIŞIYOR"Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da, Osmangazi Belediyesi ile işbirliğinde düzenleyecekleri Uludağ Bisiklet Tırmanışı'nın bir ilk olacağını söyledi. Osmangazi'de düzenlenecek yarışın farklı bir etkinlik olacağını belirten Küçükbakırcı, "Uludağ Tırmanma Yarışı, çok heyecan verici bir etkinlik olacak. Bu etkinliği bu yıl bir başlangıç olarak yapalım, önümüzdeki yıllarda ise uluslararası boyuta taşıyalım. Çünkü, Osmangazi'ye her şey yakışıyor. Osmangazi demek, Bursa demek. Biz de federasyon olarak her zaman destek vereceğiz. Katılım sağlayacak tüm sporcularımıza, kazasız belasız yarışlar diliyorum" dedi.Konuşmaların ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Başkan Dündar'a Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışında derece yapan sporculara verilen mayoların yer aldığı bir şilt hediye etti. Başkan Dündar da Küçükbakırcı'ya Orhan Gazi'nin miğferinin minyatürünün yer aldığı bir biblo hediye etti.

Bisiklet tutkunları Uludağ'a tırmanacak
Bisiklet tutkunları Uludağ'a tırmanacak
Bisiklet tutkunları Uludağ'a tırmanacak
Bisiklet tutkunları Uludağ'a tırmanacak
Bisiklet tutkunları Uludağ'a tırmanacak

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bisiklet, Uludağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bisiklet tutkunları Uludağ'a tırmanacak - Son Dakika Spor


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