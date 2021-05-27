Bisiklet tutkunları Uludağ'a tırmanacak

Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği 'Uludağ Bisiklet Tırmanışı' ile bisiklet sporuna gönül verenlerin heyecanına ev sahipliği yapacak. 27 Haziran tarihinde düzenlenecek olan yarış, yüzlerce bisiklet tutkununu bir araya getirecek.

Osmangazi Belediyesi, bisiklet kullanımını özendirmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek adına 'Uludağ Bisiklet Tırmanışı' yarışı düzenliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Uludağ Bisiklet Tırmanışı, 27 Haziran Pazar günü saat 08.30'da Çekirge Millet Bahçesi, önünden start alacak. Toplam 31,7 kilometre parkur uzunluğuna sahip olan yarış, kadın ve erkeklerde 18-20 yaş grubundan başlayarak, 60-64 yaş grubuna kadar 10 farklı kategoride düzenlenecek. Pandemi nedeniyle 500 kişi ile sınırlandırılan yarışa katılmak isteyen bisiklet tutkunları, 17 Haziran Perşembe gününe kadar www.osmangaziuludagtirmanisi.com sitesinden başvurularını yapabilecek.