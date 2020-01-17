Bisiklet tutkunları, yolların yenilenmesinden memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bisiklet tutkunları, yolların yenilenmesinden memnun - Son Dakika

Bisiklet tutkunları, yolların yenilenmesinden memnun

6 saat önce

Toroslar Belediyesinin mahallelerde yenilediği yollar, araç sürücüleri kadar bisiklet tutkunu gençleri de memnun ediyor.

Bisiklet tutkunları, yolların yenilenmesinden memnun, System.String[]

Toroslar Belediyesinin mahallelerde yenilediği yollar, araç sürücüleri kadar bisiklet tutkunu gençleri de memnun ediyor.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara kesintisiz ulaşım hizmeti sunmak amacıyla yenilenen yollar, gençlerin de bisiklet sürme alanı haline geldi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen asfalt bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Belli bir program halinde çalışmalar yürüten belediye, bu kapsamda hafta içinde Zeki Ayan ve Osmaniye mahallelerinde asfalt bakım çalışması yaparken, Buluklu Mahallesinde ise yeni imar yolu açarak vatandaşların hizmetine sundu.


Zeki Ayan Mahallesinde yapılan asfalt bakım çalışmasının ardından bisikletleriyle sokağa çıkan 12 yaşındaki İbrahim ve Muhammed Emin, yaşadıkları mahallede asfalt çalışmasının yapılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ettiler. Çocuklar, "Derslerimizden arta kalan zamanlarda bisiklet sürüyoruz. En büyük hobimiz bisiklet sürmek. Yolumuz yapıldı. Bu sayede rahatlıkla bisiklet süreceğiz" dediler.


"Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için çalışıyoruz"


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, "Vatandaşların rahatı ve huzuru için çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez ilk işimiz ilçemizde fizibilite çalışmaları yapmak oldu. Sürdürülebilir ve kalıcı hizmetler yapmak amacıyla belli bir program halinde çalışıyoruz. Kış aylarından kaynaklı olarak tahrip olan ve altyapı çalışmalarından dolayı kazılan yollarımızda asfalt bakım hizmetlerimizi hızlandırdık. Halen altyapı çalışması devam eden yollarımızın tamamlanmasıyla ihtiyaçları gidereceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Yollarımızı bisiklet sürme alanı olarak kullanan gençlerimizin de öncelikle güvenlik ve tedbiri elden bırakmamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Osmaniye, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı
Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin katil zanlısı komşusu çıktı! Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bisiklet tutkunları, yolların yenilenmesinden memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]