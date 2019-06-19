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Bisiklet tutkunlarından Dilimli Barajı'na büyük ilgi

42 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bisiklet tutkunları, Dilimli Barajı'na giderek hem spor yapıyor hem de eğleniyor.

Bisiklet tutkunlarından Dilimli Barajı'na büyük ilgi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bisiklet tutkunları, Dilimli Barajı'na giderek hem spor yapıyor hem de eğleniyor.

İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz sene su tutulmaya başlanan Dilimli Barajı, bisiklet severlerin uğrak adresi oldu. Boş zamanlarını değerlendirmek isteyen bisiklet severler, Dilimli Barajı'na giderek hem spor yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Hafta içi çalıştıklarını belirten bisiklet tutkunlarından Sinan Tinar, "Boş zamanımızı böyle bir etkinlik ile değerlendirmek istedik. Bisikletlerimizi alıp yola koyulduk. Hava sıcak, ancak buraya gelince serin bir havaya kavuşuyoruz. Ayrıca şehrin kirli havasından kurtulup burada temiz bir havada vakit geçiriyoruz. Arkadaşlar ile geldiğimiz için ortam çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Kurtuluş Ören isimli bisiklet tutkunu ise, bisiklet sürmenin çevre temizliği konusundaki önemine vurgu yaparak, "İlçede sosyal aktiviteler çok az. O yüzden biz de elimizden geldiğince arkadaşlarımızla etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Dilimli Barajı güzel vakit geçirebileceğimiz bir yer. Buradan bisiklet ile gelenlere de uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen trafik kurallarını ihmal etmeyelim. Yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek hareketlerden kaçınalım" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:23 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
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