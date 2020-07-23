Bisiklet tutkunlarından Erciyes'te anlamlı etkinlik - Son Dakika

Bisiklet tutkunlarından Erciyes'te anlamlı etkinlik

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce bisiklet severi bir araya getirerek 4 gün boyunca farklı deneyimler yaşatan Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak.

Bisiklet tutkunlarından Erciyes'te anlamlı etkinlik, System.String[]

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce bisiklet severi bir araya getirerek 4 gün boyunca farklı deneyimler yaşatan Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak. Festivale katılamayanlar adına Erciyes'e ağaç dikilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, Kaytur, Ulaşım A.Ş, Develi Belediyesi ve Kayseri Bisikletliler Derneği işbirliği ile bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan Festa 2200 Bisiklet Festivali, 26 Temmuz Pazar günü düzenlenecek.

Her yıl geleneksel olarak Erciyes'te gerçekleştirilen ve 40 farklı şehirden 300'ün üzerinde maceracı bisiklet tutkununun buluştuğu etkinliğe Covid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda bisikletçi katılacak. Organizasyon, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi'nde, Erciyes A.Ş. tarafından özel olarak hazırlanan kamp alanında kontrollü normalleşme süreci ile belirlenen kurallar dahilinde alınan tedbirler eşliğinde yapılacak.

Festival kapsamında Erciyes Dağı'nda hazırlanan parkurlarında pedal basacak olan bisikletçiler, ardından katılımcılar adına 2 bin 200 metrede bin adet ağaç dikecek ardından kendileri için hazırlanan alanda çeşitli aktiviteler ile vakit geçirecekler.

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, "Erciyes hem ülkemizde hem de tüm dünyada bisiklet sporunun da bir merkezi olarak bilinmeye başladı. Erciyes Dağı'ndaki bisiklet alt yapısı gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vizyonumuz Erciyes'i bisikletin de merkezi haline getirmekti. Bu hedeflerimize gün be gün yaklaşıyoruz. Dağımızda her yıl milli ve uluslararası bisiklet müsabakalarına ev sahipliği yaptığımız gibi Erciyes'i uluslararası bisiklet takımları için bir yüksek irtifa kamp merkezi haline getirdik. Çok farklı festivaller, sosyal ve sportif faaliyetler de düzenlenmeye devam ediyoruz. Festa 2200 Bisiklet Festivali bunlardan bir tanesi. Bu vesile ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden yüzlerce bisiklet sevdalısını 4 gün boyunca zirvede buluşturuyor, dağımızı ve şehrimizi tanıtma imkanı oluşturuyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle festivalimizi bu yıl daha az katılımla gerekli tüm önlemleri alarak gerçekleştireceğiz. Bu yıl festival boyunca katılımcılarımız oluşturduğumuz MTB ve Downhill parkurlarında bisiklet sürmenin keyfini çıkaracak. Festival katılımcıları ayrıca manalı bir faaliyete imza atacak ve Tekir Bölgesi'nde hatıra ormanı oluşturmak üzere ağaç dikecekler. Salgının etkisi geçtikten sonra organizasyonumuzu yine daha geniş katılımla ve coşkuyla yapmaya devam edeceğiz "dedi. - KAYSERİ

Koronavirüs, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisiklet tutkunlarından Erciyes'te anlamlı etkinlik - Son Dakika
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