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Bisiklet ulaşımının tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütülecek - Son Dakika

Bisiklet ulaşımının tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütülecek

03.09.2021 16:50

Bisiklet ulaşımının tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütülecek Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentte sürdürülebilir ulaşım planının oluşturulması ve şehrin diğer ulaşım noktalarına entegrasyonunu sağlayacak "Smart Ankara Proje" çalışmasını yürütüyor.

Bisiklet ulaşımının tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütülecek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentte sürdürülebilir ulaşım planının oluşturulması ve şehrin diğer ulaşım noktalarına entegrasyonunu sağlayacak "Smart Ankara Proje" çalışmasını yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 30 Ağustos 2021 tarihinde açılışı gerçekleştirilen 'Bisiklet Kampüsü'nde "Bisiklet Kiralama Sistemi" ve "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı"na yönelik tüm operasyonlar yürütülecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentte sürdürülebilir ulaşım planının oluşturulması ve şehrin diğer ulaşım noktalarına entegrasyonunu sağlayacak 'Smart Ankara Projesi' kapsamında 'Bisiklet Kiralama Sistemi' ve 'Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'na yönelik yapılacak tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütecek. Açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından gerçekleştirilen 'Bisiklet Kampüsü'nde başkentte yaygınlaştırılacak bisiklet yolları ve kullanım kolaylığına ilişkin politikalar üretilecek.

2023'te sürdürülebilir kentsel hareketlilik planının tamamlanması hedefleniyor

Bütçesi 5,2 milyon euro olan ve yüzde 85'i Avrupa Birliği fonları, yüzde 15'i ise öz kaynaklardan karşılanacak Smart Ankara Projesi, Avrupa Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülecek. Daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerdeki insanlar ile işletmelerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve hareketlilik ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla tasarlanan 'Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı', Smart Ankara Projesi ile entegre şekilde devam edecek. Avrupa'da prestijli bir şehir planı olarak adlandırılan 'Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı', Ankara ulaşımının daha temiz, çevreci, sağlıklı, erişilebilir ve ekonomik olmasına katkı da sağlayacak. 3 yıllık bir süreyi kapsayan projenin 2023'ün ilk çeyreğinde sonlandırılması hedefleniyor.

İhale süreci sonrası bisiklet kiralama sistemi de hizmete açılacak

Smart Ankara Projesinin ikinci ayağı olan ve Bisiklet Kiralama Sistemi adı altında yürütülen 'Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin kurulması için de bu yıl içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ihaleye çıkarak proje kapsamındaki mal ve ekipmanları alması planlanıyor. Başkentte bu kapsamda 408 adet elektrikli bisiklet, Başkentkart ve tüm kredi kartıyla kiralanarak kullanılabilecek. Ücret toplama sistemi EGO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenirken, sistem 24 saat esasına göre hizmet verecek. 480 adet EGO otobüsüne monte edilmek üzere bisiklet taşımaya uygun aparatın yanı sıra 34 adet şarj istasyonu, metrolarda bisikletlerin özellikle merdivenlerde kolaylıkla taşınmasını sağlayacak şekilde bin 290 metre bisiklet rampası da alınacak. Bisikletlerin toplanarak şarj edilmelerini sağlamak ve saha içi operasyonlarda kullanılmak üzere 2 adet kamyon ve 8 adet bisiklet kullanımını ölçmek amacıyla bisiklet sayacının alınmasının ardından bu yıl içerisinde iki ihaleye çıkılacak.

Üç ayrı bölümde çalışmalar yürütülecek

Ankara'yı insan odaklı, sağlıklı, çevreci bir ulaşım modeli olan bisiklet yollarını yaygınlaştırarak bisiklet kültürünü ve bisiklet farkındalığı olan bir kent tasarladıklarını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Bisiklet Kampüsü ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bisiklet Kampüsü alanı bütün operasyonların yürütüleceği bir merkez. Burası Büyükşehir Belediye Meclis'i tarafından EGO Genel Müdürlüğüne tahsis edildi. 10 dönümlük bir alan daha önceden Ulaştırma Bakanlığının metro şantiyesi olarak kullanılmaktaydı. Meclis kararıyla da kuruluşumuza verildi. Burada toplam 10 dönümlük alan içerisinde bin 80 metrekarelik prefabrik yapılar bulunmakta ve bu yapıları biz üç ana bölüm altında bisiklet yönetim merkezi ve atölye tesisi olacak şekilde kullanacağız. İlk bölüm Smart Projesi'nin merkezi olarak çalışacak olan bir yönetim merkezi. Burası Avrupa Birliği ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ile birlikte koordinasyonu yürütecek. Merkezde ayrıca projede görev alacak olan yerli ve yabancı uzmanlar ve proje çalışanları görev alacak. İkinci bölüm ise elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin yönetim merkezi olarak kullanılacak ve tüm Ankara'da kullanılan elektrikli bisikletlerin tamir, bakım ve onarımları, veri analizleri, ücret toplama sistemi, yedek parça depolama, vatandaşlarla ilişkiler ve sivil toplumla ilişkiler yürütülecek. Bu merkezde bilgisayar mühendislerimiz, mühendislerimiz, yazılımcılar, teknisyenler, teknikerler ve işçiler istihdam edilecek. Son olarak düzenli olarak bisiklet eğitimlerinin verileceği ve sivil toplumla ilişkilerin sürdürüleceği bir merkez çalışmalarını sürdürecek. Burada ise mevcut yapılmakta ve inşa halinde olan, ileride yapılacak bisiklet yollarının süreçleri takip edilecek. Aynı zamanda bisiklet paylaşım sisteminin de verileri kullanılarak geleceğe yönelik olarak yapılacak bisiklet yollarının tasarımı da gerçekleştirilecek."

Bisiklet ulaşımının tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütülecek
Bisiklet ulaşımının tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütülecek
Bisiklet ulaşımının tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütülecek
Bisiklet ulaşımının tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütülecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Bisiklet, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bisiklet ulaşımının tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütülecek - Son Dakika


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