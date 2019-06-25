Son Dakika Haberleri: Bisiklet Vadisi'nde 'Sporda Birlikte Güçlüyüz' etkinliği
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Bisiklet Vadisi'nde 'Sporda Birlikte Güçlüyüz' etkinliği

36 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bisiklet Vadisi'nde 'Sporda Birlikte Güçlüyüz' etkinliği, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Mülteci Destek Derneği'nden çocuklar 'Sporda Birlikte Güçlüyüz' adlı etkinlikte güvenli bisiklet kullanımı eğitimi aldılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Mülteci Destek Derneği'ne bağlı Sakarya Sürdürülebilir Yaşam Merkezi'nden 12-18 yaş arası çocuklar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin misafiri oldular. 'Sporda Birlikte Güçlüyüz' adlı etkinlikte uzman eğitimciler tarafından çocuklara güvenli bisiklet kullanımı hakkında eğitim verildi. Çocukları sağlıklı yaşama ve spor alışkanlığına eğlenceli bir şekilde yönlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklar, düzenlenen parkurun tadını çıkarttı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Spor
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