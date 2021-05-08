OSMANİYE'DE AYAKKABI VE BİSİKLET ÇALAN 2 HIRSIZ, KAMERADAN YAKALANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de girdikleri apartmandan 2 bisiklet ve 4 çift ayakkabı çalan Ö.A. ve T.C. yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturan daire sakinleri, kendilerine ait 4 çift ayakkabı ile 2 bisikletin yerlerinde olmadığını fark edince polisi aradı. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 bisiklet ve 4 çift ayakkabıyı çalan iki şüphelinin Ö.A. ve T.C. olduğunu belirledi. Sabah saatlerinde, operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alınan Ö.A. ve T.C. hakkında, 'ikametten hırsızlık' suçundan adli soruşturma başlatıldı.