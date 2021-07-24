Bisiklet ve ayakkabı hırsızlığı kamerada - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının girdiği apartmandan marka 8 çift ayakkabı ve bisiklet çaldığı anlar, saniye saniye görüntülendi.

Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları B1 Blok'a giren bir kadın, tek tek katlara çıkıp, kapı önlerindeki marka 8 çift ayakkabıyı poşete koydu. Ardından bir bisikleti de alan şüpheli, apartmandan ayrıldı. Olay anı binadaki bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Şikayet üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.