Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı - Son Dakika
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Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı

18.04.2022 15:28
Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı

Kayseri'de 79 bin 750 değerinde 12 tane bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Kayseri'de 79 bin 750 değerinde 12 tane bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahsın rahat tavırları ile hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte farklı tarihlerde 79 bin 750 değerinde 12 bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın B.B. (30) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler hırsızlık olaylarını önlemek için seferber oldu

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentteki hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz 1 hafta içerisinde çalışmalarını artıran ekipler, 14 bin 528 şahıs, 4 bin 230 otoda sorgulama yaptı. Bin 212 kamu kurum ve kuruluşu, 546 metruk bina, 280 bağ evi, 232 ticari taksi kontrol eden ekipler, 13 hırsızlık şüphelisi, 45 aranan şahıs, 5 çalıntı oto, 8 çalıntı motosiklet ve 17 hacimli yakalamalı araç yakaladı. 4 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda, 45 araca da toplamda 37 bin 226 TL para cezası uygulandı.

Hurdacılarda denetimler sürüyor

Hurdacılarda da denetimlerini sürdüren ekipler, 41 iş yerinin ruhsatsız faaliyetten, 1 iş yerine mühür fekkimden işlem yapılırken, 34 iş yerine de ilgili maddelerden 93 bin 200 TL para cezası uygulandı.

Hırsızlık suçlarından yakalama kararı bulunan 46 şahıs cezaevine teslim edildi

Hırsızlık ekipleri, kent genelinde meydana gelen 46 hırsızlık olayının faili tespit edilirken, aydınlatılan olaylar ile birlikte yakalanan 51 hırsızlık şüphelisi adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şüphelilerden ise 5 bin TL internet kablosu, levha direği, menhol kapak ve demir kesme makası ele geçirildi.

Aranan şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalarda ise, haklarında çeşitli hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan 46 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı
Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı

YORUMLAR
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Polisi görünce kaçmak için balkondan atlayan hükümlünün ayağı kırıldı Polisi görünce kaçmak için balkondan atlayan hükümlünün ayağı kırıldı Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı

Hırsızlık, Bisiklet, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı - Son Dakika


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