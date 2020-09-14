Bisiklet ve Motor tutkunlarından, Yunanistan ve Fransa'ya tepki - Son Dakika

Erzurum Motosiklet ve Bisiklet Severler Kulübü üyeleri Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilim nedeniyle Yunanistan ve Fransa'ya tepki göstermek amacıyla, Türk bayraklarıyla şehir turu attı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan Erzurum Motosiklet ve Bisiklet Severler Kulübü üyeleri 'Şımardın yine Yorgo', 'İnceldiği yerden kopsun, bu sefer ilk hedefimiz Atina olsun', 'Ha vatan ha mavi vatan' yazılı dövizlerle Yunanistan ve Fransa'ya tepki gösterdi.

Kulüp temsilcisi Lokman Daştan, "Ege ve Akdeniz'de devletimizin millet menfaatine haklı olarak yaptığı çalışmalar karşısında aynen 1915'te Çanakkale önünde nasıl ki art niyetli devletler bizi yemek için toplandılarsa aynı şekilde yine etrafımızı kuşatmaya, önümüze hendek açmaya çalışıyorlar. Bu anlamda devletimiz gerekenleri yapıyor. Pandemi süreci dolayısıyla yurt içinde vatandaşımız devletine olan desteğini sadece sosyal medya aracılığıyla görüyoruz. Bu önemli, mavi vatan davasında devletimizin, hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu, Anadolu'nun önsözü Erzurum'dan haykıralım dedik. Gerekli izinleri aldık. Kısıtlı katılımla etkinliğimize izin verdiler. Gençlerle beraber, devletimizin yanında olduğumuzu şehir turu ile göstermeye çalışacağız" diye konuştu.

Bisiklet ve motor tutkunları, açıklama sonrası bayraklarla şehir turu attı. - ERZURUM