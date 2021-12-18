BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde bisiklet ve motosiklet hırsızlığından aranan Ö.K., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramada 32 bisiklet, 8 elektrikli bisiklet ile 4 motosiklet ele geçirildi.

Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çok sayıda motosiklet, elektrikli bisiklet ve bisikletin çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Ö.K. olduğunu belirledi. Ö.K, kullandığı iki ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 32 bisiklet, 8 elektrikli bisiklet, 4 motosiklet, farklı kişiler adına düzenlenmiş 6 kimlik belgesi ve 5 kredi kartı, 20 matkap, çok sayıda anahtar, tornavida, kesme makası, 3 tabanca, 3 av tüfeği, tabanca mermisi ile tüfek kartuşları ele geçirildi. Ö.K.?nin emniyetteki işlemleri sürüyor.