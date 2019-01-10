Son Dakika Haberleri: Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'de bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'de bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İbrahimpaşa Mahallesinde elektrikli bisiklet çalınması ile ilgili yaptığı araştırmada B.T. ve Y.Ö.'yü yakaladı. Yakalanan şüphelilerin yaşları küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Polis, Nevşehir, 3. Sayfa
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