Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yapım Çalışması Devam Ediyor - Son Dakika

Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yapım Çalışması Devam Ediyor
01.06.2021 13:27
Bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışması devam ediyor Vali/Belediye Başkan V. Sayın H. Engin Sarıibrahim, Yeşil Kuşak projesi kapsamında Uluçınar Caddesi üzerinde yapımı başlayan bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışması devam ediyor Vali/Belediye Başkan V. Sayın H. Engin Sarıibrahim, Yeşil Kuşak projesi kapsamında Uluçınar Caddesi üzerinde yapımı başlayan bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
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