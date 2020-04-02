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Bisiklet yarışları koronavirüs nedeniyle 1 Haziran'a kadar ertelendi
6 saat önce
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların 1 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların 1 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.
UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 3 Nisan olarak açıklanan erteleme süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, birliğe erteleme veya iptal konusunda 450'den fazla talebin iletildiği belirtilerek kararın UCI takviminde yer alan tüm etkinlikleri kapsadığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:08 Kaynak: AA
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