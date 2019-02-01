Son Dakika Haberleri: Bisiklet Yarışları Sürüyor Yollara Dikkat

Bisiklet Yarışları Sürüyor Yollara Dikkat

1 saat önce

Mersin'de dün başlayan ve yarın da devam edecek olan bisiklet yarışları nedeniyle araç sürücüleri güzergah ve park konusunda uyarıldı.

Bisiklet Yarışları Sürüyor Yollara Dikkat, System.String[]
Mersin'de dün başlayan ve yarın da devam edecek olan bisiklet yarışları nedeniyle araç sürücüleri güzergah ve park konusunda uyarıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Şampiyonası birinci etap puanlı yol yarışmaları dolayısıyla araç sürücülerini bir kez daha trafiğe kapatılan yollar ve araç parkı konusunda uyardı. Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları sebebiyle Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Meteoroloji Kavşağı ile Babil Alt Kavşağı arası 07.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif olarak GMK Bulvarı Okan Merzeci Bulvarı 3. Çevreyolu İstemihan Talay Bulvarı ve otoyolu kullanmaları ile trafiğe kapatılan güzergaha araç park etmemeleri konusunda hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir" denildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor! HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:45:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisiklet Yarışları Sürüyor Yollara Dikkat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]