Bisiklet Yarışmasında Denizlili Bisikletçiler Türkiye İkincisi Oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Mersin'de yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Mersin'de yapıldı. Yarışmalar sonunda Büyük ve Master takım klasmanında Denizlili bisikletçiler Türkiye ikincisi oldu.



Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları 10 kategoride 34 ilden 445 sporcunun katılımıyla Mersin'de tamamlandı. Yer yer güneşli ve yağışlı hava altında koşulan yarışta sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Pamukkale Gençlik, Sorisa, Cavidil ve Telekomspor kulüplerinden 4 kategoride 17 sporcu ile Mersin'e giden Denizlili bisikletçiler, 8 yarışın 5'nde kürsüde yer almayı başardı. Yarışmaların ilk gününde yağmurlu havada koşulan 96 km mesafeli Büyükler Yol Yarışını, Pamukkale Gençlik Spor Kulübünden Süleyman Urcu kazandı. İkinci gün yapılan yapılan 40 km uzunluğundaki Kriteryum olarak adlandıran şehir içi sürat yarışını da güzel bir sprintle kazanan Urcu, bisiklet otoriterlerinden tam not aldı.



Yarışmada Denizli 4 kategorinin üçünde başarı sağladı



Master kategoride yarışlara katılan Hakan Yıldırım, 60 km'lik yol yarışında tekerlek farkıyla ikinci sırada yer almasına karşın kriteryum yarışında rakiplerine şans tanımadı ve çizgiyi en önde geçerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. 115 sporcunun katıldığı Yıldız B kategorisi Kriteryum yarışında 14 yaşında ki Musab Arabacı yarışı ikinci sırada tamamlayarak kariyerinin üçüncü yarışında kürsüye çıkmaya başardı. Yarışmalar sonunda Büyük ve Master takım klasmanında Denizlili bisikletçiler Türkiye ikincisi olurken, Yıldız B takım klasmanında ise dört kategorinin üçünde kürsüde yer alarak büyük bir başarıya imza attı. - DENİZLİ

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