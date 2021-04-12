Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN - Son Dakika

Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN

12.04.2021 10:46

Gelen son dakika haberine göre Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat SuyabatmazHafriyat kamyonları, TIR'lar, minibüsler her şey park etmiş.

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz

Hafriyat kamyonları, TIR'lar, minibüsler her şey park etmiş.

Bisiklet kullanıcısı yolunun işgal edildiğini gördüğünde 155'i arayıp polise şikayet etmeli. Yaya kaldırımına park etmekten ceza kestiği gibi bisiklet yoluna da park edenlere ceza kesilmesi gerekiyor

Burçak BOZKUŞ - Ömer HASAR - İSTANBUL'da bisiklet yolları araçlar tarafından işgal edilmiş durumda. Bisiklet yoluna park eden araçlar arasında hafriyat kamyonları, TIR'lar, minibüsler bile var. Bisikletliler tarafından yolun kullanılması bir yana kazalara da davetiye çıkartan durumla ilgili olarak Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, Bisiklet kullanıcısı yolunun işgal edildiğini gördüğünde 155'i arayıp polise şikayet etmeli. Yaya kaldırımına park etmekten ceza kestiği gibi bisiklet yoluna da park edenlere ceza kesilmesi gerekiyor dedi.

İstanbul'da her gün çok sayıda kişi işe gitmek veya spor yapmak amacıyla bisiklet kullanıyor. Bazı ilçelerde bisiklet yolu bulunmazken bisiklet yollarının bulunduğu ilçelerde ise yolların araçlar tarafından işgal edilmesi kazalara neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Gaziosmanpaşa'dan Eminönü'ne arasına da bir bisiklet yolu yapıldı. Özellikle Gaziosmanpaşa içerisinde trafik akışının yoğun olduğu ve dükkanların bulunduğu bölgedeki tüm yollar, park edilen araçlar sebebiyle kapanmış durumda. Dükkan önlerinde park eden araçların yanı sıra, mal indirmek için bisiklet yolunu kapatan kamyonlar da mevcut. Yine bisiklet yolunu kullanan engelli vatandaşlar da tehlike altında.

BU YOLDA BİSİKLET DIŞINDA HER ŞEY VAR

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, Gaziosmanpaşa'dan Eminönü'ne uzanan bir bisiklet yolunda DHA'ya açıklamalar yaptı. Yolların kullanılamaz durumda olduğunu söyleyen Suyabatmaz, Bisiklet yolumuz var ama yok. Resmi olarak kayıtlara göre bir bisiklet yolu var. Ama kullanılabilir mi Gördüğünüz gibi arabalar tarafından işgal edilmiş durumda. Bu böyle kilometrelerce sürüyor. Kamyonlar, TIR'lar, minibüsler her şey park etmiş. Esnaf dükkanının önüne otopark olarak kendi arabasını park ediyor. Hani müşteri olarak gelip geçici de değil ki o bile kabul edilemez şeklinde konuştu.

155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET ETMELİ

Bisiklet yollarının işgal altında olduğunu gören sürücülerin 155'i araması gerektiğini söyleyen Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, Bisiklet kullanıcısı yolunun işgal edildiğini gördüğünde 155'i arayıp polise şikayet etmeli. Çekici gelip bunun kaldırılmasını sağlamalı. Trafik polisleri ceza kesebiliyor. Yasal olarak trafik polislerinin sorumluluk alanında. Bu alan yaya kaldırımı olsaydı zabıta da işgal nedeniyle ceza kesebilirdi ama yine trafik polisi asıl sorumludur. Yaya kaldırımına park etmekten ceza kestiği gibi bisiklet yoluna da park edenlere ceza kesilmesi gerekiyor dedi.

ARAÇLARIN GİREMEYECEĞİ BİR AYRIM YAPILMALI

Bir an önce önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Suyabatmaz, Öncelikle fiziki yani araçların giremeyeceği bir ayrım yapılmalı. En azından bordürle bu bölgenin ayrılmış olması gerekiyor. İkincisi bu konuda bu yolun neden buraya yapıldığının topluma anlatılması lazım. Esnaf ne kazanacak, vatandaş ne kazanacak. Para tasarrufu, esnafın cirosundaki artış, insanlar spor yapacak, ulaşım sağlayacak, onlar da tasarruf yapacaklar. Bu arada kentteki hava kalitesi iyileşecek, oksijen oranı artacak, gürültü azalacak. Park sorunu azalacak, insanlar için park maliyetleri düşecek. Bu arada kentteki gürültü de azalacak. Hava kirliliği de azalacak. Daha da öteye gelecek nesiller için iklim değişikliği için daha az karbon salmış olacağız diye konuştu.

HER GÜN BU YOLU KULLANIYORUM, MÜTHİŞ TEHLİKELİ BİR DURUM

Her gün bisiklet yolunu kullanan engelli Mehmet Erkaya, Araçlar devamlı buraya park ediyor ve onlar için hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bize sıkıntı yapıyorlar ama kendilerine sıkıntı yok. Müthiş tehlikeli bir durum. Bakın inşaat var mesela. İnşaat olduğu halde hiçbir önlem de yok. Her gün bu yolu mecbur kullanıyorum, burada oturuyorum. Çok büyük tehlike diye konuştu.

BİR KERESİNDE ARABA ÇARPTI BANA. ARKAMDAN GELDİ BENİM YOLUMDA, ÖNÜME KIRDI

Bisiklet yolunu kullanırken daha önce kaza yaptığını söyleyen Burakcan Celal, Burası bisiklet yolu ama kapatıyorlar yapacak bir şey yok. Hep böyle burası. Anlamıyorlar. Yol kenarlarından, arabaların yanından yolculuk yapıyoruz. Arabalarda zaten saygı yok. Çok tehlikeli. Bir keresinde araba çarptı bana. Arkamdan geldi benim yolumda, önüme kırdı. Belediye yolları yapmış ama TIR'lar çekmiş görüyorsunuz dedi. Aracını bisiklet yoluna park eden sürücüler ise çeşitli bahaneler sundu. O sürücülerden biri, Biliyorum bisiklet yolu olduğunu. Ne yapabilirim Önce diğer araçlara söyleyin sonra beni bulun diyerek tepki gösterdi.

Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN
Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN

Gaziosmanpaşa, Bisiklet, Otomobil, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA 155'İ ARAYIP POLİSE ŞİKAYET EDİN - Son Dakika


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