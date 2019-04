Bisiklet Yolunda Otomobilin Çarptığı Polis, 25 Gündür Yaşam Mücadelesi Veriyor

KONYA'da, mesai sonrası bisikletiyle evine giderken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan, 4 çocuk babası polis memuru Cem Pusat (54), kaldırıldığı hastanede 25 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Kızı Özlem Pusat, "24 gündür hastanede yaşıyoruz. Her an kötü bir haber gelecek, diye dehşetle bekliyoruz. Bu sıradan bir trafik kazası değil. Karşı taraf yüzde 100 suçlu. Bunun adı kaza, dikkatsizlik olamaz. Bunun adı alenen cinayet, kasten adam öldürmeye teşebbüs" dedi.Kaza, 12 Mart'ta, merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir çevre yolu üzerinde meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görevli Cem Pusat'a, mesai sonrası bisikletiyle bisiklet yolundan evine gittiği sırada, İhtisam A. yönetimindeki 42 AAC 996 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Pusat'ı ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Cem Pusat'ın yoğun bakımdaki tedavisi 25 gündür sürüyor.SÜRÜCÜ SERBEST KALDIKazanın ardından polis merkezine giderek, teslim olan otomobil sürücüsü İhtisam A.'nın, ifadesinde, bisikletlinin kendisine çarptığını ileri sürdüğü öğrenildi. İhtisam A., sevk edildiği adliyede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.'HAYATIMIZ KABUSA DÖNDÜ'Kazayı eve gelen polislerden öğrendiklerini anlatan Cem Pusat'ın kızı Özlem Pusat, "12 Mart'ta 4 polis, kapımızı çalıp, babamın bisikletiyle görev dönüşü evimize gelirken, kaza geçirdiğini söyledi. Bizi hastaneye götürdüklerinden beri hayatımız kabusa döndü. İlk saatler, günler babamın ölüm haberi gelecek, diye bekledik. Durumu o kadar ağırdı, hala da öyle. Sol tarafı tamamen felçli. Normal, mutlu bir hayatımız vardı. Babam inanılmaz sağlıklı, neşeli, şakacı, hayat dolu herkesin sevdiği birisiydi. Şimdi Allah onu bize bağışlasa bile yarım bir insan olarak yaşayacak" diye konuştu.'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'Otomobil sürücüsünün, ifadesinde, kendisine babasının çarptığını öne sürdüğünü dile getiren Özlem Pusat, şunları söyledi:"Biz 4 kız kardeşiz. Bizi hiç incitmeden büyüten, seven babamız, 24 gündür yaşamla ölüm arasında gidip, geliyor. Biz 24 gündür hastanede yaşıyoruz. Her an kötü bir haber gelecek, diye dehşetle bekliyoruz. Annem üzüntüden 10 kilo verdi. 2 küçük kız kardeşim için pedagog desteği alacağız. Babamın durumunu kabullenemiyorlar. Anlaşılan o ki babama çarpan şahıs, kendisini bu kurallardan ve insan hayatından üstün görüyor ki hızını yavaşlatması gereken bir yolda aksine çok fazla hız yaparak, babama çarpıp, üstüne üstlük gidip, 'O bana çarptı bisikletiyle' diye yalan ifade veriyor. Bu olay sıradan bir trafik kazası değil, karşı taraf yüzde 100 suçlu. Bunun adı kaza olamaz, dikkatsizlik olamaz. Bunun adı alenen cinayet, kasten adam öldürmeye teşebbüs. Hızını düşürmeden, yaya ve bisiklet yolu üzerine geçip bir insanın hayatıyla oynuyorsa zaten insan hayatına saygısı olmadığı da ortada. En ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız."- Konya