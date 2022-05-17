Bisikletçi dükkanı alev alev yandı - Son Dakika
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Bisikletçi dükkanı alev alev yandı

17.05.2022 14:55

Bisikletçi dükkanı alev alev yandı Arnavutköy'de bir bisikletçi dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bisikletçi dükkanı alev alev yandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir bisikletçi dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan dükkan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Özler Sokak'ta bulunan bir bisikletçi dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dükkanda geniş çaplı hasar oluştururken, yaralanan olmadı. Bazı vatandaşlar da film izler gibi izledi. Dükkanın alev alev yanması cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Bisikletçi dükkanı alev alev yandı
Bisikletçi dükkanı alev alev yandı
Bisikletçi dükkanı alev alev yandı
Bisikletçi dükkanı alev alev yandı

YORUMLAR
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Maltepe'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı Maltepe'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletçi dükkanı alev alev yandı - Son Dakika


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