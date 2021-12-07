Bisikletçi Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan sanık için 6 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Başkentte 15 Temmuz 2020'de aracıyla bisikletçi Umut Gündüz'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla dava açılan Çağdaş Şenyüz'ün "taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şenyüz ile hayatını kaybeden Gündüz'ün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Gündüz ailesinin avukatları, sanığın adli kontrol hükümlerini yerine getirmediğini, bu durumda kaçma şüphesinin oluşabileceğini beyan ederek sanık Şenyüz'ün tutuklu yargılanmasını talep etti.

Beyanı değerlendiren mahkeme, talebi reddederek sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Daha sonra esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma için süre talep eden sanık avukatının isteğini kabul eden mahkeme, duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.

Umut Gündüz (19), 15 Temmuz 2020'de bisikletiyle Ankara'nın Eryaman semtindeki evine giderken Çağdaş Şenyüz'ün kullandığı aracın arkadan çarpması sonucu yola savrulmuş ve başka bir aracın altına kalarak hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından aracının plakası olay yerinde düşen Şenyüz gözaltına alınmış, diğer aracın sürücüsü ise belirlenememişti.