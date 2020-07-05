Bisikletçi ve yelkencilerden Nemrut'ta etkinlik - Son Dakika

Bisikletçi ve yelkencilerden Nemrut'ta etkinlik

Bisikletçi ve yelkencilerden Nemrut'ta etkinlikBİTLİS'e yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Avrupa'nın Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'mükemmeliyet' ödülü alan Nemrut Krater Gölü'ne dikkat çekmek için bisiklet ve göl üzerinde yelken turu düzenlendi.

Bisikletçi ve yelkencilerden Nemrut'ta etkinlik

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BİTLİS'e yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Avrupa'nın Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'mükemmeliyet' ödülü alan Nemrut Krater Gölü'ne dikkat çekmek için bisiklet ve göl üzerinde yelken turu düzenlendi.

Yaklaşık 2 bin 900 rakımlı Nemrut Krater Gölü'ne dikkat çekmek için 100 bisikletçinin bir araya geldiği etkinlik, sabah 10.00'da başladı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından organize elden etkinliğe, Tatvan Bisiklet Topluluğu da destek verdi. Nemrut Krater Gölü ile Van Gölü'nün birlikte görüldüğü tepede toplanan bisikletçiler, toplu fotoğraf çekiminin ardından 7 kilometrelik kalderaya doğru pedal çevirdiler. Yarım saat süren etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Bitlis Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Faruk Budak, pandemi sonrası bu tür etkinliklerin sporcular açısından moral olduğunu belirterek, şunları söyledi

"Normalleşme sonrası Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak bisiklet, yelken ve trekking olarak yaklaşık 2 bin 900 metre yükseklikte bulunan Nemrut Krater Gölü'müzde sportif faaliyetlere başladık. Uzun süre evimizde kaldıktan sonra böyle doğa harikası bir yerde organizasyona katılan vatandaşlar ile beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Hem Nemrut'u tanıtmak hem de uzun bir süre evde kaldıktan sonra doğa ile buluşmak bizi mutlu ediyor. Umarım bu sadece burada kalmaz. Diğer farklı güzelliklerimizle birlikte il müdürlüğümüzce sportif etkinliklerimiz devam edecektir. Yaklaşık 100'e yakın sporcumuz etkinliğe katıldı. İnşallah bunu ileriki süreçte sürdüreceğiz."

Tatvan Bisiklet Topluluğu Lideri Mehmet Hasip Ece ise, 10 yıldan beridir bölgedeki turizm potansiyellerine dikkat çekmek için bisiklet turları düzenlediklerini söyledi. Ece, Adıyaman Nemrut'tan Tatvan Nemrut'a bisiklet turu düzenleyeceklerini belirterek, "10 yıldır Tatvan'da Van Gölü, Nemrut Dağı ve farklı yörelere bisiklet turları düzenliyoruz. Bugün İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün daveti üzerine buraya katkı sağladık. Bu güzel etkinlik için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde planlamasını yaptığımız, Adıyaman Nemrut'tan Tatvan Nemrut'a bisiklet turu düzenleyeceğiz. Bir hafta sürecek bir bisiklet turu. Arkasından Allah nasip ederse bu yıl 11'inci kez düzenlenecek olan 'Pedal Pedal Van Gölü' bisiklet turumuz olacak. Bu tura sporcularımız bekliyoruz. Bugünkü etkinliğimizi çok anlamlı buldum. Hele hele bu pandemi süreci sonrası yeniden doğaya çıkarak spor yapmak çok güzel bir şey. Gençlik spor il müdürlüğümüzden bu tür etkinlikleri daha fazla yapmasını istiyoruz. Bu faaliyetler için kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yelkenciler ise Nemrut Krater Gölü'nde hem antrenman hem de gösteri yaptı.

Avrupa, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:01 Kaynak: DHA

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