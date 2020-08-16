Bisikletçiler deprem farkındalığı için 150 kilometre pedal çevirecek - Son Dakika

Bisikletçiler deprem farkındalığı için 150 kilometre pedal çevirecek

Marmara Bölgesi'nde binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve binlerce evin yıkılmasına neden olan 7.2'lik Marmara depreminin 21. yıldönümünde Türk Kızılay, depremi unutturmamak ve farkındalık için bisiklet turu düzenledi.

Bisikletçiler deprem farkındalığı için 150 kilometre pedal çevirecek, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve binlerce evin yıkılmasına neden olan 7.2'lik Marmara depreminin 21. yıldönümünde Türk Kızılay, depremi unutturmamak ve farkındalık için bisiklet turu düzenledi. Depremin zarar verdiği Bolu, Düzce, Yalova, Gölcük, Sakarya ve Kocaeli'den bisikletçilerin katıldığı bisiklet turu Düzce'de Anıtpark'ta Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın'ın startıyla başladı.

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'ye bağlı Gölcük olan ve 7.2 şiddetindeki depremde resmi kayıtlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 23 bin 781 kişi de yaralandı. 505 kişinin sakat kaldığı depremde 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 600 bin kişi evsiz kalırken yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilendi. Büyük Marmara depreminin 21. yıldönümünde de o günlerde yaşanan acı ve çileleri unutturmamak ve deprem farkındalığı oluşturmak için Türk Kızılay bisiklet turu düzenledi. Marmara depreminde hasar gören Düzce'den 30 bisikletçi 150 kilometre pedal basarak depremde en büyük hasarı alan Sakarya'nın Hendek ilçesi'ne hareket etti. Sabah saatlerinde Düzce Anıtpark Meydanında 30 bisikletçi burada Türk Kızılay Düzce Şubesi'nin hazırladığı stantlarda son hazırlıklarını yaptılar.

Bisiklet turu ile ilgili bilgiler veren Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Av. Halil Aydın; "Allah bu acıları bizlere tekrar yaşatmasın. Hem 17 Ağustos depreminde hemde diğer afetlerde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Geride kalanlarına başsağlığı diliyorum. 17 Ağustos depremi büyük bir felaketti. Bu felaket bulunduğumuz coğrafya itibarıyla tekrar yaşlanabileceğini hatırlatmak istiyorum. Ayrıca 30 farklı Afetin yaşanabileceği bir coğrafyada yaşadığımızı da dile getirmek istiyorum. Bu coğrafyada yaşamış olduğumuz afetler nedeniyle biz toplumun iyi ve kötü gününde yanında olan 150 yıllık bir kurum olarak toplumun afetlerde daha bilinçli ve de dirençli olabilmesi için ve meydana gelecek zararı minimuma indirmek amacıyla bugün bir farkındalık oluşturmak istedik. Kızılay Genel Başkanı, Genel Müdürlerimiz ve Kızılay çalışanlarımız sahada olacak. Depremi yaşayan illerden çıkan bisikletçilerimiz Sakarya merkezde bir araya gelecek ve orada toplumsal bilinci artıracak bir etkinlik düzenledik. Genel başkanımız ve Kızılay çalışanlarımız gün boyu ve hafta boyunca özel etkinliklerle toplumu bilinçlendirmek için eğitimler düzenleyecek. Çünkü önemli olan şey afet yaşanmadan önce bilinçli bir toplum oluşturmak ve toplumun afetlere karşı bilincini ve gücünü artırmak. Biz de Kızılay olarak bunu yapmak adına sahadayız. 152 yıldır olduğu gibi bugün ve daha sonrada milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi

21. yılda Türk Kızılay'ın değiştiğini, zamana ve çağa ayak uydurduğunu belirten Av. Halil Aydın, "Zamana, topluma ve çağa uymak gerekiyor. Yine afetlerin afete karşı olan süreç birer tecrübe. O tecrübe ve almış olduğumuz derslerle eksikliklerimizi gidermek, yeni oluşabilecek afetlere ve meydana gelebilecek zararlara karşı daha donanımlı hale gelebilmek adına gece gündüz çalışan ekiplerimiz var. Yani kızılaycılar var, gönüllüler var. Bugün sadece Türkiye'de değil, sadece bulunduğumuz coğrafyada değil, tüm dünyada sıkıtının olduğu her yerde Kızılay var. O Kızılay bugün dünyanın en çok yardım eden kuruluşu durumunda" diye konuştu.

Sakarya'ya gitmek üzere hareket eden Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicü ise "Bugün yaklaşık 150 kilometre pedal basacağız. Buradan Hendek'e oradan da Sakarya'ya kadar pedal basacağız. 17 Ağustos depremini anma turumuz. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hepimiz bu acıları çektik. 12 Kasım ve 17 Ağustos'ta yaşanan depremlerin acılarını halen yaşıyoruz. Şimdiki neslin o günleri daha idrak edebilmesi için bisikletçilerimizi de genç arkadaşlardan seçtik. Biz Ogünleri dün gibi hatırlıyoruz. Unutturmamak içinde elimizden geleni yapacağız. 30 bisikletçi arkadaşımız var. Onlarla birlikte Hendek'teki başlangıç noktasına gideceğiz. Oradan da Sakarya'ya gideceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Anıtpark'ta toplanan bisikletçiler Hendek'e gitmek üzere Türk Kızılayı Düzce Şube Başkanı Av. Halil Aydın'ın verdiği startla Hendek'e gitmek üzere hareket etti. - DÜZCE

Kızılay, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:34

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisikletçiler deprem farkındalığı için 150 kilometre pedal çevirecek - Son Dakika
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