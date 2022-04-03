Bisikletçiler, 'Edirne Kırmızısı'nın tanıtımı için pedal çevirdi - Son Dakika

EDİRNE'de bisikletseverler, '2022 Edirne Yılı' etkinlikleri kapsamındaki etkinlikte, kent kimliğine kazınan 'Edirne Kırmızısı' rengini tüm ülkeye tanıtmak amacıyla, bisikletlerini 'Edirne Kırmızısı' balonlarla süsleyerek kentte tur attı.

Edirne'de Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 2022'nin Edirne yılı ilan edilmesinin ardından etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Arda Bisiklet Derneği iş birliğiyle 'Edirne Kırmızısı Bisiklet Halk Sürüşü' düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde toplanan bisikletseverler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinliğe katılanlar Edirne Kırmızısı renkli 2022 Edirne Yılı, yazılı balonlarla süsledikleri bisikletleriyle Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'na pedal çevirdi. Etkinliğe katılanlar belediye bandosunun çaldığı şarkılarla doyasıya eğlendiler.

'EDİRNE KIRMIZISI'NI TÜRKİYE'YE DUYURMAK İSTİYORUZ'Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan , Edirne Kırmızısı Bisiklet Halk Sürüşü etkinliğinin 2022 Edirne yılı dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, Edirne Kırmızısı rengini tüm Türkiye'ye tanıtmak istediklerini söyledi'GİYERİM EDİRNE KIRMIZISI, BİSİKLET EN AVALISI'Etkinliği organize eden dernek üyesi Şenel Tezcan da Edirne Kırmızısı'nın birleştirici sembolü altında bisikletseverleri birleştirmek için yola çıktıklarını belirterek, "Edirne, kırmızını giy, gel. 'Giyerim Edirne Kırmızısı, Bisiklet En Avalısı' diyerek belediyemizin, üniversitemizin ve Arda-Bis'in katkılarıyla ve sizlerin katılımıyla hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.'AVRUPA'NIN GÖZÜ EDİRNE KIRMIZISI'NDAYDI'

Edirne Kırmızısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tezcan; "İlk kez 15'inci yüzyılda Edirnekari ustalarının kullanmaya başladığı Edirne Kırmızısı, çok zahmetli boya süreci içermesi ve sırrını çözene yüksek miktarlı ödüllerin verildiği bir renk olarak tarihte yerini almıştır. Uğruna casuslukların yapıldığı Edirne Kırmızısı, uluslararası literatürde Fransızca ismiyle 'Rouge d'Adrinople' olarak anılan, sanayi devrimiyle Avrupa'nın gözlerini üzerine çeken Edirne Kırmızısı, 1700'lü yıllarda casusluk faaliyetlerine de konu oluyor" diye konuştu.