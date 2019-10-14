Son Dakika Haberleri: Bisikletçiler Erciyes'te kamp yaptı
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Bisikletçiler Erciyes'te kamp yaptı

1 saat önce

Bisiklet Milli Takımı, Edirne ve Kırklareli'de yapılacak olan uluslararası yarışmaların hazırlıklarını Erciyes'te yaptı.

Bisikletçiler Erciyes'te kamp yaptı, System.String[]

Bisiklet Milli Takımı, Edirne ve Kırklareli'de yapılacak olan uluslararası yarışmaların hazırlıklarını Erciyes'te yaptı.


Gözlerini Tokyo 2020 Olimpiyatlarına diken Bisiklet Milli Takımı, Erciyes'te yüksek irtifa ve kondisyon kampı yaptı. Milli Takım Sporcuları, Edirne ve Kırklareli'nde yapılacak olan Uluslararası yarışlarda 180 puan toplayıp Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türk sporcularını görmekten gurur duyacaklarını belirterek, Bisiklet Milli Takımına başarılar diledi. - KAYSERİ

Kırklareli, Erciyes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
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