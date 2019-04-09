Son Dakika Haberleri: Bisikletçiler Gaziantep'ten Derecelerle Döndü

Bisikletçiler Gaziantep'ten Derecelerle Döndü

41 dakika önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Salcano sponsorluğundaki "Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti yarışları", Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'ne ait Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Bisikletçiler Gaziantep'ten Derecelerle Döndü, System.String[]
Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Salcano sponsorluğundaki "Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti yarışları", Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'ne ait Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

24 şehirden 350 sporcu yıldız erkekler, yıldız kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, masterlar 30+, 40+, 50+, elit bayanlar ve elit erkekler olmak üzere toplam 10 kategoride yarıştı.

Yağmurlu hava nedeniyle zorlaşan parkura rağmen hedefe ulaşmak için pedal çeviren sporcular, renkli görüntülere de sahne oldu.

Yarışa Kayseri'den katılan 14 sporcudan yıldız bayanlarda yarışan Funda Taşkın ikinci, Sıla Doğan beşinci, genç bayanlarda pedal çeviren İremnur Korkmaz üçüncü, Melike Havva Yiğit beşinci oldu. Yıldız A erkekler kategorisinde Davut Duman dördüncü, Furkan Akçam beşinci olurken, yıldız B erkekler de Mehmet Can Çukur dördüncü olarak yarışı tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gaziantep'teki yarışlara katılan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:11 Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor 25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor 24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 14:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletçiler Gaziantep'ten Derecelerle Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]