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Bisikletçiler Gökçealan Üzüm Festivaline pedallıyor

13 dakika önce

Zirve Selçuk Bisiklet Takımı üyesi bisikletçiler, Özgür Aydoğan liderliğinde Gökçealan Üzüm Festivaline bisiklet turu yapmaya hazırlanıyor.

Bisikletçiler Gökçealan Üzüm Festivaline pedallıyor, System.String[]

Zirve Selçuk Bisiklet Takımı üyesi bisikletçiler, Özgür Aydoğan liderliğinde Gökçealan Üzüm Festivaline bisiklet turu yapmaya hazırlanıyor.


Bisikletçiler 22 Eylül 2019 Pazar günü günü saat 10.00'da Efes Selçuk ilçe merkezinde bulunan otogar karşısındaki Selçuk ADD Ahmet Ferahlı parkında buluşacaklar. Zirve Selçuk Bisiklet Takımı pankartı bulunan masada toplanacak olan bisikletçiler, saat 11.00'da harekete geçecekler. Bisikletçileri arıza veya kondisyon yetersizliği olma ihtimaline karşı bir kamyonet takip edecek. Telsiz ile haberleşen öncü ve artçıların yanı sıra arızalara müdahale için görevliler ekibe eşlik edecekler. Gökçealan Köyüne varıldığında köydeki festival etkinliklerine katılım için serbest zaman geçirecek olan Bisikletçiler, geri dönüş için Festival alanında bildirilecek bir saatte hareket edilip Efes Selçuk ilçe merkezine geri dönüş yapılacağı belirtildi. - İZMİR

Aydoğan, Selçuk, Efes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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