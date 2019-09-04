Bisikletçiler, Kastamonu Entegre'nin 50. yıl şenliğinde yarıştı

Kastamonu Entegre 50. Yıl Buluşması kapsamında Kastamonu'da bisiklet yarışı düzenlendi. Nefeslerin tutulduğu büyük mücadeleye sahne olan yarışta bisikletçiler, 40 kilometre pedal çevirdi.



Kuruluşunun 50. yılı kapsamında Kastamonu Entegre bisiklet yarışı düzenledi. Lif Yonga Fabrikasında toplanan 31 bisikletçi, burada Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız ile Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun start bayrağını kaldırmasıyla birlikte yarışa başladı. Büyük çekişmeye sahne olan bisiklet yarışında bisikletçiler, 40 kilometre boyunca birinci gelebilmek için pedal çevirdi. Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde son bulan bisiklet yarışında 16-35 kategorisinde Samet Bulut birinci, Süleyman Urcu ikinci ve Gökhan Uzuntaş üçüncü oldu. 35 yaş ve üzeri kategoride ise Murat Kuntay Açan birinci, Hakan Yıldırım ikinci ve Murat Öztürük üçüncü oldu. Bayanlar kategorisinde de Kübra Bektaş birincilik elde etti. Yarışın sonunda Kastamonu Entegre'nin OSB'deki fabrikasında ödül töreni düzenlendi. Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, bisiklet yarışında dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.



35 yaş ve üzeri kategorisinde birincilik elde eden 47 yaşındaki Murat Kuntay Açan, "Ben, Kastamonu'da yapılan yarışların hepsine katılmaya çalışıyorum. Yarışmayı seviyorum çünkü. Genelde de katıldığım bütün yarışlarda birinci geliyorum. Nabız yoran ve düz bir parkur olduğunu düşündüğünüzde hava şartlarını da göz önünde bulundurunca zor bir parkur oldu. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bence mükemmel bir yarış oldu. Zorlu ve kazasız belasız bir yarış oldu" dedi.



Yaklaşık 40 kilometre civarında bir yol kat ettiğini söyleyen Açan, "İrtifa ve yükseklikten dolayı burası bizi çok zorladı. Düz yolda 150 kilometreye tekabül ediyor. Ortalama 170-180 nabızla çıktık. Ayrıca gençlerle yarıştık. Ama bize de bir şekilde idman oluyor" diye konuştu. - KASTAMONU