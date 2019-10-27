Son Dakika Haberleri: Bisikletçiler kök hücre bağışı için pedal çevirdi
Son Dakika Güncel Bisikletçiler kök hücre bağışı için pedal çevirdi

Bisikletçiler kök hücre bağışı için pedal çevirdi

1 saat önce

Başkentte kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Başkentte kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bininci kök hücre nakli dolayısıyla Kızılay'daki Güvenpark'ta bir araya gelen bisikletçiler, burada bir süre pedal çevirdi.

Ankara Hematoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin onkoloji servisinde 9 yılı aşkın sürede bin nakil gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu nedenle düzenledikleri etkinliğe hastaların, yakınlarının ve sağlık çalışanlarının da katıldığını belirten Altuntaş, şunları kaydetti:

"18 yaşından büyük herkes kök hücre vericisi olabilir. Kök hücre nakli bugün için kanser hastalıklarında kullanılıyor. Ancak diğer birçok hastalıkta da tedavi edici bir yöntem. Sağlıklı, gönüllü bağışlara ihtiyacımız var. Bağışçılar verdikleri kök hücrenin insanların hayatını nasıl değiştirdiğe şahit olduğunda mutlu olacaktır."

Bisikletçiler kök hücre bağışı için pedal çevirdi

Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:29 Kaynak: AA
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