Bisikletçiler Konya'dan 2 altın, 1 bronz madalya ile döndü
09.11.2020 13:44
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen 2020 Dağ Bisikleti Şampiyonasında Kayseri Bisiklet takımı 2 Altın, 1 Bronz Madalya kazarak büyük bir başarıya imza attı2020 Dağ Bisikleti Şampiyonası 07-08 Kasım 2020 tarihleri arasında Konya'da yapıldı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen 2020 Dağ Bisikleti Şampiyonasında Kayseri Bisiklet takımı 2 Altın, 1 Bronz Madalya kazarak büyük bir başarıya imza attı
2020 Dağ Bisikleti Şampiyonası 07-08 Kasım 2020 tarihleri arasında Konya'da yapıldı.
Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan Bisiklet sporcularımızdan Funda Taşkın Yıldız Bayanlarda, Davut Duman Yıldız Erkekler (A) kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden sporculardan İrem Nur Korkmaz Genç Bayanlarda Türkiye 3.sü olurken Muhammet Çakır ise Genç Erkeklerde Türkiye 5.si oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Konya'dan Şampiyonluklarla dönen Bisiklet sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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