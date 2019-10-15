Son Dakika Haberleri: Bisikletçiler madalyalar ile döndü
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Bisikletçiler madalyalar ile döndü

1 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenen Güneysu Uluslararası MTC Cup Bisiklet yarışlarında ilimizi temsil eden Bisikletçiler 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya ile döndüler.

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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenen Güneysu Uluslararası MTC Cup Bisiklet yarışlarında ilimizi temsil eden Bisikletçiler 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya ile döndüler.


Güneysu Uluslararası MTC Cup Bisiklet Yarışları 13 Ekim 2019 tarihinde Rize'de yapıldı.


Yarışlara İlimizden katılan sporcularımızdan Yıldız B Erkeklerde Mehmet Can Çukur 1., Genç Bayanlarda Melike Havva Yiğit 1., İremnur Korkmaz 2. ve Yıldız Bayanlarda Elif Yaren Kıraç 3. Oldu.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici; Rize'de büyük bir başarı sergileyerek toplamda 4 madalya ile ilimize dönen Bisiklet sporcularımızı ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Güneysu, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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