Bisikletçiler pedallarını Kayseri'den Erciyes'e çevirdi

KAYSERİ'de düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix World's Best High Altitude etabı ile tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Develi Belediyesi işbirliği düzenlenen müsabakalar dördüncü olan Grand Prix World's Best High Altitude Etabı ile tamamlandı. Erciyes World's Best High Altitude etabında, kadın bisikletçiler 87 kilometre, erkekler ise 136 kilometrelik mesafe kat etti. Şehir merkezinden başlayan müsabakalar, 2 bin 100 metrede bulunan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'daki bitiş çizgisinde son buldu. Grand Prix World's Best High Altitude etabında kadınlarda birinciliği Rusya'nın Moskova Kadın Bisiklet Takımı'ndan Maria Novolodskaya, ikinciliği Rusya'nın Kadın Bisiklet Milli Takımı'ndan Anastasiia Chursina üçüncülüğü ise Kolombiya'nın Colnago Cm Kadın Bisiklet Takım'ından Carolina Upegui Quevedo elde etti. Erkeklerde ise Ukrayna Bisiklet Milli Takımı'ndan Anatolii Budiak birinci, Justiniano Hotels Bisiklet Takımı'ndan Savva Novikov ikinci olurken Ukrayna Bisiklet Milli Takımı'ndan Andriy Vasylyuk ise üçüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile ödülleri verildi. Ödülleri Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı takdim etti.