Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Sinop'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Sinop'a ulaştı

15.05.2022 17:19
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Sinop'a ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a götürülmek üzere alınan toprak, bisikletçiler tarafından Sinop'a ulaştırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a götürülmek üzere alınan toprak, bisikletçiler tarafından Sinop'a ulaştırıldı.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi 3 bisikletçinin 6 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirdiği toprak, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kastamonu'nun ardından Sinop'a ulaştırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan toprağı taşıyan bisikletçiler, kente girişlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aydın tarafından karşılandı.

Sinop'ta konaklayacak bisikletçiler, yarın Samsun'a hareket edecek.

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Sinop'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Sinop'a ulaştı

YORUMLAR
500
Selanik'ten Samsun'a yolculuk: 'Ata toprağı' son durağa yaklaştı Selanik'ten Samsun'a yolculuk: 'Ata toprağı' son durağa yaklaştı Son dakika haber | Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Çankırı'ya ulaştı Son dakika haber | Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Çankırı'ya ulaştı

Mustafa Kemal Atatürk, Selanik, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Sinop'a ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Kırıkkale'de belediye 16 bin ücretsiz fide dağıttı, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu!
17:21 Tatil merkezi Bodrum'da havalar ısındı, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun'un yeni imajı beğenilmedi, hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
17:16 Korkulan hastalık 2 can aldı! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde, Sivas'tan sonra bir ölüm de Tokat'ta yaşandı
16:58 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
16:38 Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler
16:28 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ilk ifadesi ortaya çıktı
15:58 Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 17:35:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Sinop'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement