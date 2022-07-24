Olay, 20 Temmuz'da akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikleti ile evine giden Onur Başboğa, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Başboğa'yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastaneye kaldırılan Başboğa'nın başına kurşun isabet ettiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başboğa, bugün hayatını kaybetti. Başboğa'nın cenazesinin, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.Bu arada olay ile ilgili şüpheli olduğu belirlenen 3 kişi, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bisiklete binerken başına kurşun isabet eden Onur, yaşama tutunamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.