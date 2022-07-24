Bisiklete binerken başına kurşun isabet eden Onur, yaşama tutunamadı - Son Dakika
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Bisiklete binerken başına kurşun isabet eden Onur, yaşama tutunamadı

24.07.2022 12:41
Bisiklete binerken başına kurşun isabet eden Onur, yaşama tutunamadı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 4 gün önce başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan bisikletli Onur Başboğa (13), hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 4 gün önce başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan bisikletli Onur Başboğa (13), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Temmuz'da akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikleti ile evine giden Onur Başboğa, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Başboğa'yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastaneye kaldırılan Başboğa'nın başına kurşun isabet ettiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başboğa, bugün hayatını kaybetti. Başboğa'nın cenazesinin, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.Bu arada olay ile ilgili şüpheli olduğu belirlenen 3 kişi, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Kızıltepe, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisiklete binerken başına kurşun isabet eden Onur, yaşama tutunamadı - Son Dakika

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