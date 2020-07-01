Bisiklete çarpan hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın bisiklete çarpıp takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Alınan bilgiye göre kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Malatya Caddesi kesişiminde meydana geldi. Malatya istikametinden gelen Umut A.'nın kullandığı 46 U 1544 plakalı Ford marka hafif ticari araç, bisikleti ile karşı şeritten yolun diğer tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Muhammet K'ya çarptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak yol kenarındaki odun yığının üzerine devrildi. Kazada bisiklet sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde acil servis ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ