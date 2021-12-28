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Bisiklete niyet ayakkabıya kısmet - Son Dakika

Bisiklete niyet ayakkabıya kısmet

28.12.2021 13:31
Bisiklete niyet ayakkabıya kısmet

Denizli'de 2 hırsızın bir apartmana girerek kapı önünde bulunan ayakkabıları çaldıktan sonra kilitli olan bisikletleri kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'de 2 hırsızın bir apartmana girerek kapı önünde bulunan ayakkabıları çaldıktan sonra kilitli olan bisikletleri kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde 2 şüpheli bir apartmanın kapısının açık olduğunu fırsat bilerek içeri girdi. Burada rahat hareketler sergileyerek merdivenlerden yukarı çıkan hırsızlar, kapıların önündeki ayakkabıları kontrol etti ve gözlerine kestirdikleri bir çifti aldı. Önlü arkalı aşağıya inen ve eli boş olan bir hırsız ise kilitli olan bisikletleri kontrol ederek çalma planları yaptı.

Ardından 2 şüpheli arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Sabah kalktıklarında ayakkabıyı yerinde göremeyen sahibi ise, izlediği güvenlik kamerasından sonra çalındığını anladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, hırsızların içeri girdikten sonra çaldıkları ayakkabı ile aşağı inmesi ve kilitli olan bisikleti kontrol etmeleri yer aldı.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

Bisiklete niyet ayakkabıya kısmet
Bisiklete niyet ayakkabıya kısmet

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Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisiklete niyet ayakkabıya kısmet - Son Dakika


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