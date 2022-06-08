Bisiklete zarar veren 3 kişi gözlem altına alındı

Ulaşım kolaylığı sağlaması için kullanılan bisikleti tekmeleyen gençler yakalandı

DÜZCE - Düzce Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan bisiklete zarar veren 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar adli makamlara sevk edilecek.

Düzce'de halkın daha ekonomik ve sağlıklı ulaşım sağlaması amacı ile başlatılan akıllı bisiklet uygulaması kentin dört bir yanında kullanılıyor. Bu bisikletlerden bir tanesini alan 3 kafadarlar bisiklete takılı sepeti Çay Mahallesi Seyhan Sokakta tekmeyle parçaladılar. Sosyal medyada yayınlanan kamera görüntüleri üzerine; Polis ekipleri harekete geçti. Bisiklete zarar veren şahısların A.U., E.Y ve M.E. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek yakalandı. İşlemlerin ardından 3 şahıs adli makamlara sevk edilecek.