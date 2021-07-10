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Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler - Son Dakika

Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler

10.07.2021 15:33

Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler 2 küçük çocuğun yüzündeki tebessüm oldular Belediye Başkanı talimat verdi, çocuklara bisiklet hediye edildi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikleti çalınan iki çocuğun sesini belediye başkanı duydu.

Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler

2 küçük çocuğun yüzündeki tebessüm oldular

Belediye Başkanı talimat verdi, çocuklara bisiklet hediye edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikleti çalınan iki çocuğun sesini belediye başkanı duydu. Ekibine hemen talimat veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, iki çocuğa da yeni bisiklet göndererek yüzlerinin yeniden gülmesini sağladı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan 8 yaşındaki Hacı Emir Yurdakul ve 12 yaşındaki Muhammet Eren Kurdoğlu isimli iki çocuğun bisikleti çalındı. Sabah bisiklete binmek isteyen Hacı Emir, bisikletini bıraktığı yerde bulamayınca telaşa kapıldı. Hemen komşusu olan arkadaşının yanına giden Hacı Emir, bisikletlerinin yerinde olmadığını söyledi. İkili durumu ailelerine haber vererek daha sonra karşı binada oturan komşularının güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlarda bisikletlerinin çalındığını fark eden iki çocuk, büyük üzüntü yaşadı.

Yapılan haber seslerini duyurdu

İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberi izleyerek çocukların üzüntülerini gören Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu durumdan etkilenerek hemen harekete geçti. Şehir dışında olması sebebiyle ilk olarak minik Hacı Emir'in babası Cemal Yurdakul'u arayan Başkan Bıyık, geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra çocuklara birer bisiklet hediye edeceğinin sözünü verdi. Daha sonra ise, ekibine talimat veren Başkan Bıyık, sözünde durarak Belediye Başkanvekili İsmail Ramazanoğlu ve Meclis Üyesi Hakan Kartal vasıtasıyla çocuklara hediyelerini gönderdi. Bir anda bisikletleri karşısında gören çocuklar mutluluklarını gizleyemedi. Bisiklete binmekte güçlük çeken minik Hacı Emir'e de Belediye Başkanvekili İsmail Ramazanoğlu yardımcı oldu. Daha sonra iki çocuk da yeniden bisiklete binebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Darıca Belediyesi Başkanvekili İsmail Ramazanoğlu, çocuklara çok şanslı olduklarını söyleyerek, "Belediye Başkanımız normalde Çarşamba günü dönüyor. Çarşamba günü kendisi vermek isterdi ama sırf sizler beklemeyin, gecikmesin diye, 'Beklemesin çocuklar, onların 2 gün önce mutlu olması benim için daha önemli' dedi. Ona vekaleten bisikletleri ben veriyorum. İnşallah başkanımızda gelince sizleri görecektir" dedi.

"Güle güle binin gençler"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, sosyal medya hesabında çocukların fotoğrafını paylaşarak, "Gençler haberinizi alır almaz talimatı verdim. Geçtiğimiz günlerde bisikletlerini çaldıran Hacı Emir Yurdakul ve Muhammet Eren Kurdoğlu kardeşlerimizin bisikletlerini gönderdik. Güle güle binin gençler" ifadelerine yer verdi.

"Başkanım çok güzel bir bisiklet yollamışsınız"

Bisikleti geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen minik Hacı Emir Yurdakul, "Çok mutluyum şu anda. Bu bisikleti 10 yıl kullanmak istiyorum. Diğer bisikletim çalındığında çok üzülmüştüm. Ama şimdi başkanımız sayesinde çok mutluyum. Başkanım, buradan teşekkürlerimi iletiyorum çok güzel bir bisiklet yollamışsınız. Kilidi de var, artık bisikletimi hiç kimseye çaldırmayacağım, kilitleyeceğim. 10 yıl kullanacağım bu bisikleti. Bu bisikletle 10 kere tur at deseniz turumu da atarım. Bisikleti çalmak, izinsiz almak çok kötü bir şey. Ayıp bir şey. Bir de çocukken çalıyorlar" dedi.

Minik Hacı Emir, daha sonra da kendileriyle haber yaparak seslerini duyuran İhlas Haber Ajansı ekibine de çok teşekkür etti.

Olayı anlatan Muhammet Eren Kurdoğlu ise, "Bisiklet binada duruyordu. Biz kapılar kapalı sanıyorduk, meğerse kapalı değilmiş. 2 kişi bisikletleri çalmışlar. Daha sonra belediyeye haber gitmiş. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık bize bisiklet yollamış. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler
Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler
Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler
Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler
Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler
Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler
Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler
Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler

Muzaffer Bıyık, Muhammet Eren, Bisiklet, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu mutluluğa çevirdiler - Son Dakika


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