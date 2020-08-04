Bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Yılmaz Keskin'in evinin bahçesinde bulunan bisiklet çalınırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Yılmaz Keskin'in evinin bahçesinde bulunan bisiklet çalınırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Keskin, evinin bahçesinde duran oğluna ait bisikletinin olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Keskin, genç bir kişinin önce evin etrafına baktığını daha sonra bisikleti çalıp gittiğini fark etti. Keskin görüntüleri polise vererek şikayetçi oldu.

Bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Keskin, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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