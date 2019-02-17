Son Dakika Haberleri: Bisikleti Düğün Arabası Yaptılar

Bisikleti Düğün Arabası Yaptılar

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, yeni evli Fatma- İbrahim Bakan çifti, bisikleti süsleyip, düğün arabası yaptı.

Bisikleti Düğün Arabası Yaptılar, System.String[]
ŞANLIURFA'da, yeni evli Fatma- İbrahim Bakan çifti, bisikleti süsleyip, düğün arabası yaptı. Balıklıgöl'de fotoğraf çektiren gelin ve damadın arkadaşları da kendi bisikletleriyle konvoy oluşturup, kent merkezinde pedal çevirdi.

Kentte dünyaevine giren Fatma- İbrahim Bakan çifti, renkli çiçek ve balonlar ile süsledikleri bisikleti düğün arabası yaptı. Bisikletle şehir turu yapan gelin ve damada, arkadaşları da kendi bisikletleriyle konvoy oluşturarak, eşlik etti. Bakan çifti, Balıklıgöl'de düğün fotoğrafı çektirdi. 

Arkadaşlarının özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığını belirten çiftten Fatma Bakan, "Biz eşimle bisiklette tanıştık. Düğünümüzde farklılık yapalım, dedik ve bisikletle düğün konvoyu oluşturduk" dedi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:10 Kaynak: DHA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı

AK Partili Aday Konuşurken "Babo Bu Adam 5 Yıl Önce Neredeydi?" Deyip Kıyafetini Yırttı Son Dakika! Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 17:59:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikleti Düğün Arabası Yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]