Bisikleti ile duvara çarpan kız hayatını kaybetti
1 saat önce
Hatay'da bisikletinin freninin tutmaması sonucu duvara çarpan kız hayatını kaybetti.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
'da bisikletinin freninin tutmaması sonucu duvara çarpan kız hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Payas
ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde Senem Altunsoy (15) ekmek almak için evinden çıktı. Bisikletinin frenini tutmayınca, Altunsoy duramayarak bir evin duvarına çarparak ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılıp, Dörtyol
Devlet hastanesinde kaldırılan Altunsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kurumuna gönderildi. - HATAY
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