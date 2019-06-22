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Bisikleti ile yola çıkan çocuğa böyle çarptı

1 saat önce

Bisikleti ile yola çıkan çocuğa böyle çarptı Binanın bahçesinden yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı.

Bisikleti ile yola çıkan çocuğa böyle çarptı
Binanın bahçesinden yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Onikişubat İlçesi Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yeri güvenlik kamerasınca kayda geçen görüntülerde, çocukların apartman çevresinde bisiklet kullandığı sırada bahçeden yola çıktığı sırada yoldan geçen araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde yuvarlanan çocuk hemen sonra ayağa kalktı. Kazayla ilgili ambulansın çağrılmadığı öğrenilirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bisikleti ile yola çıkan çocuğa böyle çarptı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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